هيئة المدن تمدد مبادرة ندعمكم لاستمرار أعمالكم

2020-07-09

متابعات الخليج 365 - واس

أعلنت هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة عن تمديد مبادرة “ندعمكم لاستمرار أعمالكم” حتى انتهاء الربع الثالث من العام الجاري 2020 في إطار دعمها المتواصل لمستثمري المدن الاقتصادية بهدف ضمان استمرارية الأعمال ، وتمكينهم من الاستفادة من المبادرات الحكومية التي أطلقتها قيادة المملكة للحدّ من تبعات أزمة فيروس كورونا على القطاع الاستثماري في البلاد.

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مميزات المبادرة

وتشتمل المبادرة التي أطلقتها الهيئة في نهاية الربع الأول من عام 2020م على مجموعة من المحفزّات المتمثلة في تجديد التراخيص الاستثمارية ، وتأجيل سداد عدد من المستحقات الخاصة بخدمات التراخيص الاستثمارية والخدمات العقارية والبلدية ، إضافة لتأجيل سداد مبالغ المخالفات المسجّلة وتعليق إيقاف الخدمات للمتخلّفين عن السداد.

ندوات رقمية للتعريف بالمبادرة

وبالتوازي مع إطلاق المبادرة نظمت الهيئة سلسلة ندوات رقمية بعنوان “متواصلين” للتعريف بالمحفّزات التي أطلقتها عبر مركز الخدمات الحكومية المتكاملة (360°) للإسهام في تمكين المدن الاقتصادية من النهوض بدورها في مسيرة التنمية بالمملكة وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في ظل هذه الظروف الاستثنائية ، وذلك عن طريق دعم المستثمرين والتخفيف من الآثار الاقتصادية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا على أعمالهم.

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