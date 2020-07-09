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الأرصاد تتوقع أن تسجل الدمام أعلى درجة حرارة غدًا.. 49 مئوية
موجة غبار تعيق الرؤية على عدة مناطق
متابعات الخليج 365 - الرياض
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة استمرار الطقس الحار إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية، وكذلك على الأجزاء الجنوبية والشرقية من منطقة الرياض، غدًا الجمعة، بمشيئة الله.
كما توقعت الأرصاد نشاطًا في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من منطقة مكة المكرمة، كذلك على طول الساحل الغربي الممتد من الليث إلى جازان.
وتشمل توقعات الأرصاد كذلك سماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان وعسير.
أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدًا فتوقعت الأرصاد أن تسجل الدمام أعلى درجة حرارة بـ 49 مئوية، وأدنى درجة حرارة 19 مئوية على أبها.
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