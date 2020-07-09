2020-07-09

أكثر تأثرًا بمضاعفات كورونا.. 6 نصائح مهمة من الصحة لمرضى الربو

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت وزارة الصحة، على أهمية التزام مرضى الربو بالإجراءات الوقائية للحد من تداعيات فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وأوضحت وزارة الصحة، أن مريض الربو من أكثر الفئات تأثرًا بمضاعفات فيروس كورونا، ويجب اتباع الإجراءات الوقائية التي ينصح بها دائما ومنها:

– اغسل أو عقم يديك باستمرار.

– تجنب مشاركة الأدوات الشخصية.

– احصل على قسط كافٍ من النوم والراحة.

– أكثر من السوائل.

– احصل على لقاح الإنفلونزا السنوي.

– كما نصحت وزارة الصحة، مرضى الربو بالإقلاع عن التدخين.

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وأكدت وزارة الصحة على أهمية التواصل مع الطبيب في حالة حدوث أي أعراض تنفسية وكذلك الاتصال على رقم 937.

يذكر أن وزارة الصحة أعلنت اليوم، عن تسجيل (3183) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (3046) حالة.

إجمالي حالات كورونا في السعودية

وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بكورونا في المملكة إلى (223327) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (161096) حالة.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أكد أن سبب ارتفاع الحالات النشطة من بين المصابين بفيروس كورونا خلال الفترة الأخيرة يعود إلى استمرار المخالطة المجتمعية متوقعًا ارتفاع الإصابات والوفيات بفيروس كورونا خلال الأيام المقبلة.

نسبة التعافي من كورونا

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة أن نسبة التعافي من كورونا بين أصحاب الأمراض المزمنة عالية لكن الفئة خطرة.

وأشار إلى أن نسبة كبيرة من الأشخاص الذين يدخلون العناية المركزة أو الوفيات من بين أصحاب الأمراض المزمنة.

وأوضح متحدث الصحة أن 50 % من الحالات الحرجة التي تتلقى العلاج في العناية المركزة لديها أمراض مزمنة، وهي فئة خطرة في الحصول على مضاعفات.

وأفاد العبدالعالي أن ثلثا الحالات الموجودة في العناية المركزة، يحتاجون إلى أجهزة تنفس صناعي وأن 80% أو أكثر من الحالات الموجودة في العناية المركزة ممن أعمارهم 30 عامًا فأكثر.

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