، “ التعليم “ تتبنى مقترحات "الجهني" عبر "الخليج 365" لعودة الدراسة.. هنا 3 سيناريوهات ،

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طرحت وزارة التعليم ثلاثة سيناريوهات لعودة الدراسة جاءت متوافقة مع ما الخليج 365 أن طرحته الكاتبة والأكاديمية د.أريج الجهني عبر صحيفة "الخليج 365"، والتي نشرت في 7 يونيو 2020، مع اختلاف السيناريو الأخير التباين بين المناطق؛ حيث طرحت "الجهني" نفس السيناريوهات لعودة الدراسة وكان الأخير تأجيل الدراسة للفصل الأول.
وأعلن وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، ثلاثة سيناريوهات محتملة للعام الدراسي القادم هي: عودة الأمور كما كانت بالكثافة نفسها مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، أو تخفيف الكثافة الطلابية بنسبة 50%، أو أن يكون هناك تباين في المناطق حسب الوضع الصحي لكل منطقة.
وكانت "د.أريج الجهني" قد أكدت لـ"الخليج 365" ضمن تقرير عن إشادة البنك الدولي حول القدرات الرقمية المتميزة للسعودية؛ أن هنالك ثلاثة سيناريوهات محتملة للفصل الدراسي القادم، يتمثل السيناريو الأول في أن يعود التعليم بشكله المعتاد، مع ارتفاع استخدام التقنيات، خاصة ممن لم يكن يستخدمها من قبل، بمعنى أننا قد نجد أن مقاومة هذا النوع من التعليم بدأت بالانحسار، وربما نشهد قرارات جديدة من وزارة التعليم، تقتضي الموافقة للطلبة على التعلم عن بعد محليًّا وعالميًّا.
وأشارت الجهني إلى أن السيناريو الثاني بأن يعود التعليم ٥٠٪ تقليديًّا، و٥٠٪ عن بُعد، وربما تتقلص أيام الدوام؛ فبدلاً من خمسة أيام يصبح يومًا أو يومين فقط للحضور، والبقية عن بُعد، كما هو الحال في الجامعة السعودية الإلكترونية، وهو سيوفر في المباني والمصروفات بشكل كبير جدًّا.
أما السيناريو الثالث والمحتمل أن يستمر حتى نهاية الفصل الدراسي الأول؛ فهو أن يكون التعلم ١٠٠٪ عن بُعد، وهو أمر وارد جدًّا، وتجد أنه من الجيد أن تستعد الجامعات لهذه السيناريوهات المتوقعة، وربما تُجري استفتاء للطلبة والأساتذة.
واختتمت "الجهني": يظل التعليم العام الأكثر حرجًا نظرًا لحاجة الأطفال إلى التواصل الاجتماعي أكثر من تعلُّم الكبار، وهذا معناه تحدٍّ جديد أمام صناع المحتوى، سواء في قطاع التعليم أو القطاع العام، في تقديم شيء يشبع حواس الأطفال، ويلبي احتياجاتهم؛ وهنا تقرير "الخليج 365" الذي تضمن المقترحات: https://sabq.org/xsZy5B
09 يوليو 2020 - 18 ذو القعدة 1441 08:40 PM
قالت إن مقاومة التعليم عن بعد بدأت بالانحسار للظروف الحالية
طرحت وزارة التعليم ثلاثة سيناريوهات لعودة الدراسة جاءت متوافقة مع ما الخليج 365 أن طرحته الكاتبة والأكاديمية د.أريج الجهني عبر صحيفة "الخليج 365"، والتي نشرت في 7 يونيو 2020، مع اختلاف السيناريو الأخير التباين بين المناطق؛ حيث طرحت "الجهني" نفس السيناريوهات لعودة الدراسة وكان الأخير تأجيل الدراسة للفصل الأول.
وأعلن وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، ثلاثة سيناريوهات محتملة للعام الدراسي القادم هي: عودة الأمور كما كانت بالكثافة نفسها مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، أو تخفيف الكثافة الطلابية بنسبة 50%، أو أن يكون هناك تباين في المناطق حسب الوضع الصحي لكل منطقة.
وكانت "د.أريج الجهني" قد أكدت لـ"الخليج 365" ضمن تقرير عن إشادة البنك الدولي حول القدرات الرقمية المتميزة للسعودية؛ أن هنالك ثلاثة سيناريوهات محتملة للفصل الدراسي القادم، يتمثل السيناريو الأول في أن يعود التعليم بشكله المعتاد، مع ارتفاع استخدام التقنيات، خاصة ممن لم يكن يستخدمها من قبل، بمعنى أننا قد نجد أن مقاومة هذا النوع من التعليم بدأت بالانحسار، وربما نشهد قرارات جديدة من وزارة التعليم، تقتضي الموافقة للطلبة على التعلم عن بعد محليًّا وعالميًّا.
وأشارت الجهني إلى أن السيناريو الثاني بأن يعود التعليم ٥٠٪ تقليديًّا، و٥٠٪ عن بُعد، وربما تتقلص أيام الدوام؛ فبدلاً من خمسة أيام يصبح يومًا أو يومين فقط للحضور، والبقية عن بُعد، كما هو الحال في الجامعة السعودية الإلكترونية، وهو سيوفر في المباني والمصروفات بشكل كبير جدًّا.
أما السيناريو الثالث والمحتمل أن يستمر حتى نهاية الفصل الدراسي الأول؛ فهو أن يكون التعلم ١٠٠٪ عن بُعد، وهو أمر وارد جدًّا، وتجد أنه من الجيد أن تستعد الجامعات لهذه السيناريوهات المتوقعة، وربما تُجري استفتاء للطلبة والأساتذة.
واختتمت "الجهني": يظل التعليم العام الأكثر حرجًا نظرًا لحاجة الأطفال إلى التواصل الاجتماعي أكثر من تعلُّم الكبار، وهذا معناه تحدٍّ جديد أمام صناع المحتوى، سواء في قطاع التعليم أو القطاع العام، في تقديم شيء يشبع حواس الأطفال، ويلبي احتياجاتهم؛ وهنا تقرير "الخليج 365" الذي تضمن المقترحات: https://sabq.org/xsZy5B
، “ التعليم “ تتبنى مقترحات "الجهني" عبر "الخليج 365" لعودة الدراسة.. هنا 3 سيناريوهات ،
المصدر : الخليج 365
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