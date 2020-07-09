، مكة.. أسرة الطفل "رضا" تعثر عليه بعد أكثر من 24 ساعة على تغيّبه ،

محمد بن مسعود - الدمام - كان قد اختفى في ظروف غامضة

أعلنت أسرة الطفل "رضا جميل زكريا"، البالغ من العمر 12 عاماً وهو نيجيري الجنسية، عن العثور عليه بعد تغيب دام أكثر من 24 ساعة؛ حيث خرج من منزل أسرته أمس الأربعاء، بحي الطندباوي بمكة المكرمة، في ظروف غامضة.

وأعلن ذوو الطفل "رضا" العثور على مفقودهم بحي الخالدية بمكة المكرمة وهو بأتم صحة وعافية، عقب نشر "الخليج 365" مناشدتهم، مقدمين شكرهم وتقديرهم لصحيفة "الخليج 365" على مساهمتها في العثور عليه.

وكان عم الطفل "علي زكريا" صرح لـ"الخليج 365" في خبر تحت عنوان: "خرج ولم يعد.. "رضا" غادر منزل ذويه بمكة في ظروف غامضة ".. حيث قال إن رضا البالغ من العمر 12 عاماً خرج من منزل أسرته بحي الطندباوي بمكة المكرمة، صباح أمس الأربعاء، دون علم أهله، ولم يعد".

وأشار حينها إلى أنه لا يعاني اعتلالات نفسية، وفُقد في ظروف غامضة، لافتاً إلى أنهم لم يتركوا مستشفى أو مكاناً إلا وبحثوا عنه فيه، كما قدّموا بلاغاً لدى شرطة أجياد، منذ ظهر أمس.