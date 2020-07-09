شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن في جريمة لا تخطر على بال: العثور على جثة داعية عربي شهير مقطعة إلى أشلاء (صور) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - الخميس ، ٠٩ يوليو ٢٠٢٠ الساعة ٠٧:٤٤ مساءً (أخبار الخليج 365 / متابعة خاصة )

عثر على جثة داعية إسلامي شهير ، مقطعة إلى أشلاء في جريمة بشعة هزت العالم العربي.

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وذكرت مصادر مطلعة ،إن إحدى محافظات الصعيد في مصر، شهدت جريمة بشعة من نوعها بعد العثور على جثة داعية وواعظ ديني معروف لدى أهالي المحافظة مقطعة إلى أشلاء بجوار سيارته.

الجريمة شهدتها عزبة جورجي بمركز أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا، حيث عثر على جثة الواعظ مقطعة إلى أشلاء وملقاة على أطراف إحدى الترع.

وعثر على جثة الواعظ جمال .ح بعد تغيبه عن منزله واختفائه لخمسة ، أشلاء على حافة ترعة سري باشا.

وحسب -صدى البلد- تم تشكيل فريق بحث جنائي لفحص البلاغ لكشف ملابسات الحادث بعد العثور على أقدام الشيخ القتيل وبعدها عثر على ذراعيه بذات المكان بجوار سيارته وذلك بعد 5 أيام من اختفائه عقب خروجه من منزله لأداء واجب العزاء بأحد القرى المجاورة.

وكشفت التحريات الأولية أن المجني عليه كان قد ذهب لأداء واجب العزاء في قرية مجاورة ومن بعدها اختفى عن الأنظار.





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