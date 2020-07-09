خطوات تسجيل عقد أو تحديث بياناته إلكترونيًّا من «الزكاة والدخل»

أعلنت المؤسسة العامة للزكاة والدخل، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، آلية الاستفادة من خدمة العقود الإلكترونية والتي تتضمن تسجيل عقد جديد، وتحديث بياناته.

وأوضحت المؤسسة العامة للزكاة والدخل، عبر موقعها الإلكتروني، أنه يمكن تسجيل عقد جديد من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني للهيئة، ثم الضغط على تسجيل الدخول، ثم اختر أيقونة خدمة الإفصاح عن العقود ثم اختيار «تسجيل عقد جديد» من قائمة الاختصارات.

تسجيل عقد إلكتروني في الهيئة العامة للزكاة والدخل

ثم اختيار نوع العقد «مصروفات»، أو «إيرادات»، ونوع الطرف الثاني «كيان حكومي، شركة مقيمة، شركة غير مقيمة، أفراد، شركة تابعة لدول مجلس التعاون الخليجي، الأوقاف والجمعيات الخيرية»، ثم النقر على «تفاصيل العقد»، وفقًا للمؤسسة العامة للزكاة والدخل.

وبعد ملء البيانات المطلوبة في تفاصيل العقد وإرفاق المستندات، اضغط «التالي»، سيظهر لك جدول المصروفات وجدول المدفوعات «اختياري» ويمكن النقر على «إضافة دفعة جديدة»، أو «رفع ورقة جدول المدفوعات»، وفقًا للمؤسسة العامة للزكاة والدخل.

وعند النقر على «إضافة دفعة جديدة» تظهر نافذة لإضافة قيمة الدفعة، التاريخ ونوعه «هجري أم ميلادي» وطبيعة الدفعة، رقم الآيبان- غير إلزامي، وفقًا للمؤسسة العامة للزكاة والدخل.

وعند اختيار أيقونة «تفاصيل الشركاء» (اختياري) اختار طرف العقد الطرف الأول، أو الثاني، ونوع المتضامن «شركة مقيمة، شركة غير مقيمة، أفراد، شركة تابعة لدول مجلس التعاون الخليجي، الأوقاف والجمعيات الخيرية»، وفقًا للمؤسسة العامة للزكاة والدخل.

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وبعد النقر على «إرسال الطلب»، تظهر «إضافة» الطلب بنجاح برقم محدد، وفقًا للدليل الإرشادي الذي أوردته الهيئة العامة للزكاة والدخل.

تحديث تفاصيل عقد إلكتروني من الهيئة العامة للزكاة والدخل

وأكدت المؤسسة العامة للزكاة والدخل أنه يمكن تحديث تفاصيل عقد إلكتروني من خلال اختيار «تحديث عقد» من قائمة الاختصارات ثم تحديد العقد المراد تحديثه، ثم اختيار تحديث عقد من قائمة «الإجراءات» ثم تعبئة جدول المدفوعات ومن ثم ستظهر الاطلاع على ملخص الطلب تظهر رسالة تم إنشاء الطلب بنجاح برقم محدد.

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