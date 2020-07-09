أخبار السعودية اليوم.. «حساب المواطن» يكشف موقف التعويضات.. وإعلان جدول مباريات الأندية السعودية بأبطال آسيا 2020

ترصد «صحيفة عاجل» في نشرة أخبار السعودية ليوم الخميس 9 يوليو 2020، أبرز الأخبار في المملكة، ومنها: برنامج حساب المواطن يوضح موقف التعويضات وغير المستوفين للشروط والأهلية، والإعلان عن مواعيد مباريات الأندية السعودية في أبطال آسيا 2020، و«التعليم» تعلن آلية الاستعلام عن الحالة الوظيفية على سلم رواتب المعلمين الجديد.

متحدث حساب المواطن يوضح موقف التعويضات وغير المستوفين للشروط والأهلية

أعلن برنامج حساب المواطن، اليوم الخميس، إيداع 1.7 مليار ريال مخصص دعم شهر يوليو للمستفيدين المكتملة طلباتهم، ضمن الدفعة الـ32.

وقال المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن، سلطان القحطاني، في بيان له، إن عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثانية والثلاثين، بلغ نحو 10.7 مليون مستفيد.

وبيَّن المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني، في بيان له، أن إثبات الاستقلالية يكون برفع أحد الإثباتات التالية (عقد موحد من شبكة إيجار – صك ملكية السكن – مشهد إثبات سكن جامعي أو أحد المعاهد أو الكليات العسكرية) على أن يكون المستند باسمه؛ وذلك كشرط أساسي لضمان الأهلية.

تعرَّف على مواعيد مباريات الأندية السعودية في أبطال آسيا 2020

تنتظر الأندية السعودية المشارِكة في دوري أبطال آسيا 2020، مواجهات مصيرية واختبارات صعبة بدور المجموعات، بعدما كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن نظام ومواعيد باقي مباريات البطولة، اليوم الخميس.

وزارة العدل تعلن 8 خطوات للمشاركة في «المزاد الإلكتروني»

أعلنت وزارة العدل، خطوات المشاركة في المزاد الإلكتروني دون الحاجة إلى زيارة المقرات العدلية؛ وذلك عبر موقع «المزاد الإلكتروني».

مؤسسة النقد تطرح مسودة «ضوابط اعتماد المنتجات التأمينية»

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، طرح مشروع «مسودة ضوابط اعتماد المنتجات التأمينية»؛ حيث دعت العموم والمهتمين، تعزيزًا لمبدأ الشفافية والمشاركة، إلى إبداء ملاحظاتهم على المشروع.

«التعليم» تعلن آلية الاستعلام عن الحالة الوظيفية على سلم رواتب المعلمين الجديد

دعت وزارة التعليم شاغلي الوظائف التعليمية، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، إلى الاستعلام عن حالتهم الوظيفية، من خلال نظام فارس بعد إنهاء عمليات التسكين على سلم رواتب المعلمين الجديد وفقًا للائحة التنفيذية.

الزعاق يحذر من حالة مناخية تتسبب في كثرة الثعابين والعقارب

حذر عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، من كثرة الثعابين والعقارب في هذه الأيام؛ لكونها الأشد حرارةً في السنة، مبينًا أن حرارة الصيف تكون في موسمي «جمرة القيظ»، و«جدحة القيظ».

من المؤسسة العامة للتقاعد.. طريقة حصول المطلقات على معاش الوالد المتوفى

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أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد، آلية استفادة المطلقة بمعاش والدها المتوفى والحصول عليه عبر موقع المؤسسة الإلكتروني.

5 خدمات رئيسية للتقاعد تتصدرها «مزايا وعروض» شركاء المؤسسة

قدَّمت المؤسسة العامة للتقاعد، عبر موقعها الإلكتروني، مجموعةً من الخدمات الإلكترونية المتكاملة، مصنفة في حزم منفصلة كي تتيح للمستخدم الدخول بسهولة ويسر إلى الخدمة التي يريدها، وإتمام طلبه بالكامل ومن أي مدينة دون الحاجة إلى مراجعة مقر المؤسسة.

حساب المواطن: إيداع 1.7 مليار ريال في حسابات 10.7 مليون مستفيد

أعلن برنامج حساب المواطن، اليوم الخميس، تفاصيل الدفعة الـ32 (شهر يوليو 2020)، مشيرًا إلى أنه تم إيداع 1.7 مليار ريال في حسابات 10.7 مليون مستفيد وتابع، شملهم الدعم في البرنامج.

الجوازات: 5 شروط للتبليغ عن تغيُّب العمالة المنزلية

جددت المديرية العامة للجوازات، اليوم الخميس، التذكير بشروط الإبلاغ عن تغيُّب العمالة المنزلية؛ وذلك عبر منصة «أبشر».

بالفيديو.. الخثلان يحدد «الأجر الأكبر» في التصدق على الإنسان والحيوان

أوضح الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، أن التصدق على الإنسان له أجر أكبر من التصدق على الحيوان.

الأرصاد تتوقع «طقس الخميس»: أجواء حارة ورياح مثيرة للأتربة في 3 مناطق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، حالة الطقس لليوم الخميس، على مناطق المملكة.

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