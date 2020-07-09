«التعليم» تستعد لتسلُّم 21 مشروعًا مدرسيًّا بـ 209 ملايين ريال

حدَّدت وزارة التعليم شهر يوليو الجاري موعدًا لتَسلُّم 21 مشروعًا مدرسيًّا للبنين والبنات، بقدرة استيعابية تجاوزت 13260 طالبًا وطالبة، وبتكلفة تجاوزت 209.7 مليون ريال.

وأوضحت الوزارة في بيان على موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس، أن هذه المشاريع جاءت في مناطق الرياض، ومكة المكرمة، والمنطقة الشرقية، والمدينة المنورة، وعسير، وتبوك، وجازان، ونجران.

وأكدت الوزارة أن هذه المشروعات تأتي ضمن أولويات الوزارة بالاهتمام بالمشاريع المدرسية، وتسريع إنجاز المباني المدرسية وتسليمها في وقتٍ قياسي، والعمل وفق خطة زمنية واضحة لتسلُّم المشاريع وتسليمها؛ ما يضمن تحقيق مؤشرات الأداء التي تعمل عليها وكالة المشاريع والصيانة، والإسهام في تحقيق الأهداف الموضوعة لها.

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وأشارت «التعليم» إلى أن المباني المدرسية والتعليمية الجديدة مطابقة لمعايير الجودة، وتوفر بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة للإبداع، وتحقق خطة الوزارة للاستغناء عن المباني المستأجرة المتدنية الجودة، وفك الاختناق، وفصل المراحل، ومعالجة المشاريع المتعثرة.

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