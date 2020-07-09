المرور: تسجيل المخالفات بالحد الأدنى.. والاستثناء تحكمه ظروف مشددة

اللائحة تحدد إجراءات العمل
أكدت الإدارة العامة للمرور أن المخالفات في الحالات الطبيعية يتم تسجيلها بحدها الأدنى.
جاء ذلك في ردها على تساؤل حول كيفية تقدير مبالغ المخالفات.
وقال الحساب الرسمي للإدارة العامة للمرور على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «تسجل المخالفات بحدها الأدنى، ويجوز أن تسجل بحدها الأعلى في ظروف مشددة بقرار من قِبل لجنة أو لجان يُشكِّلها الوزير. وتحدد اللائحة الظروف المشددة وإجراءات عمل اللجنة».
من جهة أخرى، أشار الحساب الرسمي للمرور، ردًّا على أحد المستفسرين، إلى أن رسوم تجديد الرخصة 40 ريالًا للسنة.
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