المرور: تسجيل المخالفات بالحد الأدنى.. والاستثناء تحكمه ظروف مشددة

أكدت الإدارة العامة للمرور أن المخالفات في الحالات ‏الطبيعية يتم تسجيلها بحدها الأدنى.

جاء ذلك في ردها على تساؤل حول كيفية تقدير مبالغ ‏المخالفات.

وقال الحساب الرسمي للإدارة العامة للمرور على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «تسجل المخالفات بحدها الأدنى، ويجوز أن تسجل بحدها الأعلى في ظروف مشددة بقرار من قِبل لجنة أو لجان يُشكِّلها الوزير. وتحدد اللائحة الظروف المشددة وإجراءات عمل اللجنة».

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من جهة أخرى، أشار الحساب الرسمي للمرور، ردًّا على أحد المستفسرين، إلى أن رسوم تجديد الرخصة 40 ريالًا للسنة.

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