«التقاعد» تطلق خدمتين جديدتين للتعامل الإلكتروني

للتيسير على العملاء
أطلقت المؤسسة العامة للتقاعد، ضمن خدماتها الإلكترونية المتعددة، خدمتي «عدول عن ضم حكومي» و«عدول عن ضم تبادل المنافع»؛ وذلك ضمن جهودها في تقديم كافة المعاملات والخدمات إلكترونيًّا، وتيسيرًا على عملائها وتحقيقًا لمصالحهم.
وتتيح خدمة «عدول عن ضم حكومي» للعميل حق العدول عن ضم خدماته الحكومية لمن سبق أن تمت الموافقة على طلبه، كما تتيح خدمة «عدول عن ضم تبادل المنافع» للعميل تقديم طلب العدول عن ضم خدمة سابقة خاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية إلى خدماته الأخيرة الخاضعة لنظام التقاعد، التي سبق أن وافقت المؤسسة على طلب ضمها.
ويمكن الاستفادة من هاتين الخدمتين بكل سهولة من خلال الدخول على بوابة الخدمات الإلكترونية للمؤسسة عبر الرابط: www.pension.gov.sa/Services والاطلاع على شروطهما ومتطلباتهما وخطوات تنفيذهما إلكترونيًّا.
يُشار إلى أن المؤسسة العامة للتقاعد أطلقت هاتين الخدمتين لتنضمَّا إلى حزمة الخدمات الإلكترونية العديدة التي تقدمها المؤسسة عبر بوابتها الإلكترونية التي ساهمت في إنجاز كافة خدمات العملاء بشكل إلكتروني بالكامل دون الحاجة إلى زيارة أحد مراكز خدمة المؤسسة، تحقيقًا لاستراتيجية «التقاعد» 2022 التي تهدف إلى تقديم الخدمات المميزة للمشتركين المتقاعدين والمستفيدين.
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