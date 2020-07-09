تدشين الربط الإلكتروني لخدمة إصدار رخص البناء بين «إتمام» وأمانة الطائف

دشن مركز خدمات المطورين «إتمام» التابع لوزارة الإسكان (عن بعد) بالشراكة مع أمانة الطائف الربط الإلكتروني لإصدار رخص البناء للمشروعات العقارية، والذي يهدف إلى تطوير وتحسين بيئة الأعمال في قطاع التطوير العقاري وتعزيز التكامل الخدمي مع القطاعات الحكومية.

وأوضح أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل، بأن الربط الإلكتروني لإصدار رخص البناء مع مركز «إتمام»، يعتبر خطوة مهمة في طريق تيسير المعاملات لقطاع التطوير العقاري وحافز لزيادة الاستثمار في هذا القطاع.

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من جانبه أكد المشرف العام على خدمات التطوير العقاري الدكتور خالد العرفج أن الربط الإلكتروني يهدف إلى تسهيل أعمال المطور العقاري والارتقاء بالخدمات المقدمة له، كما بين أن التعاون والدعم من الأمانات التي تم الربط معها حتى الآن يمثل روح التكامل بين جميع القطاعات الحكومية المعنية بالتطوير العقاري لتحقيق المستهدفات الوطنية للقطاع السكني.

وأوضح مدير عام مركز خدمات المطورين «إتمام» المهندس عبد الوهاب القحطاني أن الارتباط مع أمانة محافظة الطائف لإصدار رخص البناء يترجم المساعي الحثيثة التي يسعى «إتمام» لتحقيقها من زيادة في نمو قطاع التطوير العقاري عبر تيسير الإجراءات والتكامل مع جميع الجهات المعنية ذات العلاقة بالتطوير العقاري مما ينعكس بشكل كبير على الاستثمارات والقطاع بشكل عام .

يُذكر أن مجلس الوزراء الموقر قد اعتمد مؤخرًا مركز خدمات المطورين العقاريين «إتمام» بشكل رسمي، ليكون أحد برامج وزارة الإسكان الهادفة لتيسير إجراءات المطور العقاري لدعم العرض وتمكين الطلب، وتيسير حصول المواطنين على السكن الملائم بخيارات متنوعة وجودة عالية وسعر مناسب، ما ينتج عنه رفع نسبة تملّك المساكن، إضافة إلى تحفيز القطاع الخاص للاستثمار في قطاع المشروعات السكنية.