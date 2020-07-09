فيديو يوثق تقديم رجال الأمن المساعدات للمسافرين وسط إعجاب المغردين

نشر الحساب الرسمي لوزارة الداخلية على موقع التواصل الاجتماعي «سناب شات» مقطع فيديو يوثق مجهود رجال الأمن في تقديم المساعدة للمسافرين على الطرق السريعة.

ولقي مقطع الفيديو تفاعلًا كبيرًا بعد نشره على موقع «تويتر»؛ حيث أشاد العديد من مستخدمي موقع التغريدات القصيرة بدور رجال الأمن في تقديم المساعدات، مشيرين إلى أن دورهم لا يتوقف على الجانب الأمني فقط.

ووثق العديد من المستخدمين مواقف عدة لرجال الأمن، توضح تفانيهم في تقديم المساعدات في جميع مناطق المملكة.

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