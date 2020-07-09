تعرف على أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس

الخميس 9 يوليه 2020

قفزت أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس، خلال التعاملات المبكرة بالتوازي مع زيادة ملحوظة في أسعار المعدن الثمين عالميا.



وارتفع سعر الجرام عيار (24) إلى 218.59 ريال (58.29 دولار) مقارنة بـ 214.96 ريال (57.31 دولار) أمس.

وزاد سعر جرام عيار (21) الأكثر مبيعا إلى 191.26 ريال (51 دولار) مقارنة بـ 188.09 ريال أمس.

كما زاد سعر الجرام عيار (18) إلى 163.94 ريال (43.72 دولار) مقارنة بـ161.22 ريال أمس.

وبلغ سعر أوقية الذهب 6798 ريال (1812 دولار)، في حين سجل الجنيه الذهب 1530 ريال (408 دولار).

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الذهب عالميا

وعالميا حافظ الذهب على قمته فوق المستوى المهم البالغ 1800 دولار للأوقية، اليوم، إذ فاقت المخاوف بشأن تزايد حالات الإصابة بكوفيد-19 الآمال في تعاف اقتصادي عالمي سريع.

ولم يطرأ تغير يُذكر على الذهب في المعاملات الفورية عند 1812.20 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0536 بتوقيت جرينتش، بعد أن ارتفع لأعلى مستوياته منذ سبتمبر أيلول 2011 عند 1817.71 دولار أمس الأربعاء.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1823.20 دولار.

وقال إدوارد مويا كبير محللي السوق لدى أواندا للسمسرة إن المتعاملين في حالة من الإرهاق نوعا ما بعد أن تخطى المعدن مستوى 1800 دولار "لكن لا يبدو أن أحدا متلهف على التخلي عن هذه التداولات بعد"

وتابع: "الذهب يبدو متجها للارتفاع بشدة سواء في الأمد القصير أو الطويل.. لديه ما يكفي من المحفزات لكي يذهب إلى مستوى قياسي قبل نهاية العام".