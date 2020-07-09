شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: 3183 إصابة جديدة بـ"كورونا" و3046 حالة تعافي والان نبدء بالتفاصيل

• 20% من الحالات المصابة عالمياً ليس لديها أعراض

أعلن متحدث وزارة الصحة عن تسجيل 3183 إصابة جديدة بفيروس كورونا و3046 حالة تعافي، مؤكدا أن إجمالي حالات التعافي من فيروس كورونا في المملكة يصل إلى 161096 حالة، مشيراً إلى أن عدد الحالات النشطة 60131 منها 2225 حالة حرجة، و إجمالي الوفيات يصل إلى 2100 حالة وفاة.

وأشار إلى أن ٢٠٪ من الحالات المصابة بفيروس كورونا في العالم ليس لديها أعراض نهائيًا، و٧٠٪ إلى ٨٠٪ لديها أعراض يسيرة، وبقية الحالات تستلزم الاهتمام الطبي، وبعضها يتطلب العناية المركزة.