2020-07-09

ما هو اعتماد RCM وكيف يمكن للشركات الحصول عليه ؟

متابعات الخليج 365 - محمد الدريني

اعتمد مجلس الضمان الصحي التعاوني أول ثلاث شركات متخصصة بالعمل في إدارة دورة الإيرادات (RCM) لتستهل بذلك نشاطها في مجال تنظيم الدورات المستندية لمقدمي الخدمات الصحية، وتقديم خدمات الترميز الطبي، وتنمية الإيرادات والخدمات التقنية والمالية والاستشارية.

من جانبه، أكد الأمين العام للمجلس الدكتور شبّاب بن سعد الغامدي، أن اعتماد تلك الشركات يمثل تقدمًا كبيرًا في صناعة سوق التأمين الصحي من شأنه أن يحقق أهدافًا مهمةً على رأسها رفع مستوى جودة المطالبات وخفض التكاليف وزيادة الإيرادات لمقدمي الخدمة وتقليل المنازعات المالية بين شركات التأمين ومقدمي الخدمة والحد من المطالبات المفروضة.

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وأوضح أن النشاط يحقق الغاية الأسمى التي يسعى إليها المجلس حثيثًا، وهي رضا المؤمن له، إذ يسهم في تنظيم إجراءات عمل مقدم الخدمة واستقراره المالي، والتأكد من مطابقة الفواتير الطبية، وضمان معرفة رموز (ICD10)، وتحسين وتبسيط الإجراءات التشغيلية، مشيرًا إلى أن المجلس يسعى لتعزيز صحة المستفيدين من خلال بيئة تنظيمية تركز على الوقاية، وتمكن أصحاب العلاقة، وتحقق الشفافية والعدالة والجودة والكفاءة، ونوّه الغامدي بالتعاون المشترك والجهود التكاملية مع الهيئة العامة للإحصاء ووزارة الاستثمار ووزارة التجارة، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة حيث تمت إضافة نشاط “إدارة دورة الإيرادات RCM” ضمن الأنشطة المدرجة في التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية “Get ISIC Activities”، وفي برنامج التعاملات الإلكترونية يسّر.

نشاط دورة الإيرادات (RCM)

ويتركز نشاط إدارة دورة الإيرادات (RCM) في القيام بمهام التأكّد من هويّة المريض واستحقاقه للخدمة وتحويل الخدمات الطبية لرسوم قابلة لفوترة مع العمل على معالجة الموافقات والمطالبات المرفوضة ومعرفة مصر المشكلات والعمل على حلها، وكان المجلس قد أعلن في وقت سابق عن اعتماده لنشاط “إدارة دورة الإيرادات RCM”.

رابط الحصول على اعتماد (RCM)

ويمكن الشركات التي تمتلك التأهيل المطلوب التقدم بطلب اعتماد لممارسة النشاط من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للمجلس من (هنا) أو بالاتصال على مركز خدمة العملاء: 920001177.

يذكر أن عملية ترخيص النشاط تبدأ بإصدار السجل التجاري من وزارة التجارة بمسمى إدارة دورة الإيرادات والتسجيل بوزارة الموارد البشرية مع إصدار شهادة الزكاة ورخصة البلدية وترخيص الترميز الطبي الأسترالي (ICD10 – AM) ليتم من ثمَّ الاعتماد من قبل مجلس الضمان.

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