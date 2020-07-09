السديس يُعين زوج نجود الخيبري موظفًا في رئاسة شؤون المسجد النبوي

2020-07-09

متابعات الخليج 365 - المدينة المنورة

أصدر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس قرارُا بتعيين تركي بن عبدالله الخيبري موظفًا في وكالة الرئاسة لشؤون المسجد النبوي؛ نظير ما قدمته زوجته الممرضة نجود الخيبري –رحمها الله- من تضحية إنسانية، إذ وافتها المنية بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

ودعا الشيخ السديس أن يرحم نجود الخيبري ويغفر لها ويتجاوز عنها ويتقبلها في الشهداء، وأن يحمي جميع الممارسين الصحيين وأبطال الصف الأول في مواجهة هذه الجائحة.

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وفاة البطلة نجود الخيبري:

ويوم أمس أعلنت وزارة الصحة، أنه تم تسمية المستشفى الذي دشن اليوم باسم “مركز نجود الطبي”؛ تقديرًا لما قدمته الممرضة نجود خليل الخيبري رحمها الله، وعرفانًا بجهود الممارسين الصحيين.

يذكر أن المدينة المنورة، شهدت الثلاثاء 17/ 10/ 1441هـ وفاة الممرضة في مركز صحي العوالي بالمدينة المنورة “نجود خليل الخيبري”، بعد إصابتها بفيروس كورونا إثر عملها في أحد المحاجر الصحية.

وتفاعل آلاف المغردين مع وسم ‫”الممرضة نجود الخيبري”، داعين الله سبحانه وتعالى أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يجزيها خير الجزاء؛ نظير جهودها في مكافحة الوباء. وعزّى منسوبو وزارة الصحة والجمعية السعودية للتمريض أسرة البطلة، سائلين الله جل وعلا أن يغفر لها ويرحمها وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

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