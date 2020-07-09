فتح باب القبول بجامعة بيشة في 47 تخصصًا للبكالوريوس

2020-07-09

متابعات الخليج 365 - بيشة

اعتمد رئيس جامعة بيشة الدكتور محمد بن محسن صفحي خطة القبول في مرحلتي البكالوريوس والدبلوم (طلاب – طالبات) للعام الجامعي 1441-1442هـ، والتي تبدأ الاثنين المقبل وحتى 27 ذي القعدة 1441هـ، عبر بوابة القبول الإلكترونية.

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وأوضح عميد القبول والتسجيل فارس القرشي أن القبول سيكون متاحًا في 47 تخصصًا لمرحلة البكالوريوس و10 تخصصات في مرحلة الدبلوم في مختلف الكليات بمحافظة بيشة وبلقرن والنماص وتثليث. مضيفًا أن التخصصات المتاحة للتسجيل للعام المقبل تشمل البرامج المستحدثة، التي تتكون من: بكالوريوس لغة عربية للطلاب في النماص، بكالوريوس علوم الأغذية للطالبات في النماص، بكالوريوس تصميم الأزياء للطالبات في بيشة والنماص، دبلوم إدارة أعمال للطلاب في بلقرن، وآخر للطالبات في تثليث، دبلوم نظم معلومات للطلاب في النماص، وآخر للطالبات في تثليث، دبلوم هندسة التشييد والبناء للطلاب في بيشة، دبلوم السجلات الصحية للطلاب والطالبات في بيشة.

بالإضافة إلى التخصصات التالية في مرحلة البكالوريوس: كلية الطب: طب وجراحة. كلية العلوم الطبية التطبيقية: تمريض عام، المختبرات الطبية، العلاج التنفسي (طلاب). كلية الحاسبات وتقنية المعلومات: علوم حاسب، نظم معلومات. كلية العلوم: الرياضيات، الكيمياء، الأحياء، الفيزياء. كلية الاقتصاد المنزلي: علوم الأغذية (طالبات)، التصميم الداخلي (طالبات)، تصميم الأزياء (طالبات). كلية الهندسة: هندسة مدنية (طلاب)، هندسة ميكانيكية (طلاب)، هندسة كهربائية (طلاب)، هندسة صناعية (طلاب وطالبات). كلية الأعمال: إدارة الأعمال، المحاسبة. كلية الآداب: الدراسات الإسلامية، اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، الجغرافيا (طالبات)، التاريخ (طالبات). كلية العلوم والآداب ببلقرن: علوم الحاسب، الرياضيات، الكيمياء (طالبات)، الفيزياء (طالبات)، اللغة العربية (طالبات)، اللغة الإنجليزية، الدراسات الإسلامية. كلية العلوم والآداب النماص: الدراسات الإسلامية (طالبات)، اللغة الإنجليزية، اللغة العربية، إدارة الأعمال، الرياضيات (طالبات)، نظم المعلومات، الاقتصادي المنزلي (طالبات)، الفيزياء (طالبات)، الكيمياء (طالبات)، تمريض عام (طالبات) كلية العلوم والآداب بتثليث: الدراسات الإسلامية، اللغة العربية (طالبات)، إدارة الأعمال، الأحياء (طالبات)، نظم المعلومات.

أما بالنسبة لبرامج الدبلوم المتاحة: في بيشة: نظم المعلومات، إدارة الأعمال، إدارة السجلات الصحية، هندسة التشييد والبناء (طلاب)، بلقرن: إدارة الأعمال، نظم المعلومات (طالبات). تثليث: إدارة الأعمال (طالبات)، نظم المعلومات (طالبات). النماص: إدارة الأعمال، نظم المعلومات.

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