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فيديو.. هل فيروس كورونا ينتقل عبر الهواء حسب تصريحات الصحة العالمية ؟
الرذاذ هو المسبب الرئيسي للعدوة
متابعات الخليج 365 - الرياض
أجاب متحدث وزارة الصحة محمداالعبدالعالي على تصريح منظمة الصحة العالمية عن إمكانية انتقال فيروس كورونا في الهواء، خاصة أن الفيروس مستجد وأنه يتم متابعة كل الدراسات الخاصة بالفيروس.
الرذاذ السبب الرئيسي لانتقال العدوي
وأوضح المتحدث أن الرذاذ من أهم طرق انتقال العدوي لذا يجب ارتداء الكمامة وترك المسافة الأمانة لتجنب العدوي، كما أن الرذاذ يبقي على الأسطح، ومن طرق انتقال الفيروس عن طريق الرذاذ انتشاره في الرعاية الصحية من أنابيب تنفس المرضي لذا يجب على الممارسيين الصحيين ارتداء الملابس الواقية.
وأكد أن انتقال الفيروس عن طريق الهواء هو أمر قيد التقييم للتأكد من صحته من قبل منظمة الصحة العالمية، وأن الثابت الأن فقط هو انتقال الفيروس عن طريق الرذاذ.
وكانت وزارة الصحة قد أعنلت اليوم عن تسجيل 3183 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، حيث تم تسجيل 41 حالة وفيات، وتسجيل 3046 حالة تعافٍ ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 161,096.
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