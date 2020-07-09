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التقاعد تتيح خدمات إلكترونية جديدة إليك تفاصيلها
تيسيرًا على عملائها وتحقيقًا لمصالحهم
متابعات الخليج 365 - واس
أطلقت المؤسسة العامة للتقاعد ضمن خدماتها الإلكترونية المتعددة خدمتي “عدول عن ضم حكومي” و “عدول عن ضم تبادل المنافع”، وذلك ضمن جهودها في تقديم كافة المعاملات والخدمات إلكترونياً، وتيسيراً على عملائها وتحقيقاً لمصالحهم.
وتتيح خدمة “العدول عن ضم حكومي” للعميل حق العدول عن ضم خدماته الحكومية لمن سبق أن تمت الموافقة على طلبه، كما تتيح خدمة “العدول عن ضم تبادل المنافع” للعميل تقديم طلب العدول عن ضم خدمة سابقة خاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية إلى خدماته الأخيرة الخاضعة لنظام التقاعد والتي سبق للمؤسسة الموافقة على الطلب.
ويمكن الاستفادة من هاتين الخدمتين بكل سهولة من خلال الدخول على بوابة الخدمات الإلكترونية للمؤسسة عبر الرابط التالي: هنا والإطلاع على شروط الخدمة ومتطلباتها وخطوات تنفيذها إلكترونياً.
يشار إلى أن المؤسسة العامة للتقاعد أطلقت هاتين الخدمتين لتنضم لحزمة الخدمات الإلكترونية العديدة التي تقدمها المؤسسة عبر بوابتها الإلكترونية والتي ساهمت في انجاز كافة خدمات العملاء بشكل إلكتروني بالكامل دون الحاجة لزيارة أحد مراكز خدمة المؤسسة، تحقيقاً لاستراتيجية “التقاعد” 2022 التي تهدف لتقديم الخدمات المميزة للمشتركين المتقاعدين والمستفيدين.
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