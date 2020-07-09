توزيع حالات كورونا .. الرياض تتصدر بـ 364 إصابة

2020-07-09

متابعات الخليج 365 - محمد الدريني

أعلنت وزارة الصحة اليوم عن تسجيل 3183 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، حيث تم تسجيل 41 حالة وفيات، وتسجيل 3046 حالة تعافٍ ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 161,096.

الرياض أعلى المدن

وسجلت العاصمة الرياض أعلى الإصابات في المملكة اليوم بـ 364 إصابة، بينما سجلت الدمام 247 إصابة، وجدة 246 إصابة، وسجلت الهفوف 196 إصابة، والطائف 181، والمبرز 152، بينما سجلت المدينة 122 حالة، وأبها 96، والظهران 96، وشهدت حفر الباطن تسجيل 87 إصابة.

Advertisements

بينما سجلت ينبع 84 حالة، وصقوي 76، وبيشة 71، وأبو عريش 66، وتبوك 66 حالة، وسبت العلاية 63، والحبيل 63، والجفر 49، وبقيق 45، ووادي الدواسر 38 حالة، فيما سجلت القطيف 29، ورجال ألمع 22 حالة، وانخفضت الحالات في ضمد والزلفي وأملج والدرعية حيث شهدت تلك المدن تسجيل إصابة واحدة بكل منهما.

الصحة تشدد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية

من جهة أخرى، أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة محمد العبدالعالي خلال المؤتمر المنعقد اليوم أن 20% من الإصابات لا يظهر عليها أي أعراض للإصابة بفيروس كورونا، وأن و٧٠٪ – ٨٠٪ لديها أعراض بسيطة، وبقية الحالات تستلزم الاهتمام الطبي، وبعضها يتطلب العناية المركزة.

كما شدد على ضرورة الاهتمام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، مؤكداً أنه يمكن العيش مع الجائحة والعودة للحياة الطبيعية بحذر.

المزيد

جديد الأخبار