لجنة الحج في الشورى تجتمع بمشاط

واستعرضت اللجنة مع المسؤولين بوزارة الحج والعمرة سبل التنسيق القائم بين الوزارة ووزارة الصحة لتقديم الخدمات للحجاج والمعتمرين في المشاعر المقدسة.
وتطرق الاجتماع إلى ما تضمنه التقرير السنوي للوزارة حول رؤيتها التطويرية في الفترة المستقبلية في كل المجالات التي تقع ضمن اختصاص الوزارة، وأبرز المبادرات التي تعكف عليها الوزارة حالياً، وإنجازاتها والمعوقات التي قد تقف أمام تحقيق بعض أهدافها خلال عام التقرير.
كما استعرض الاجتماع ما تم التوصل إليه بشأن المؤتمر الفكري لحج عام 1442.
وقد طرح أعضاء اللجنة خلال الاجتماع عددًا من الأسئلة والاستفسارات على المسؤولين بالوزارة الذين أكدوا حرص الوزارة بمختلف قطاعاتها وبالتعاون مع الأجهزة الحكومية المعنية على رفع مستوى وجودة الخدمات التي تقدم للحجاج والمعتمرين، تجسيدا لتوجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين على تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، وتسخير كافة الإمكانات والموارد لخدمة وفود الرحمن من الحجاج والمعتمرين والزوار.
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