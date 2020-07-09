مطارات الرياض تدشن مشروع مراقبة التباعد الاجتماعي

وتأتي هذه الخطوة استكمالاً للتوجه الاستراتيجي لـ"مطارات الرياض" في الارتقاء بتجربة المسافرين ورفع مستوى السلامة في مطار الملك خالد الدولي بمدينة الرياض، للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد (COVID-19) من خلال تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية القائمة على مبدأ التباعد الاجتماعي لضمان سلامة كافة المسافرين، والسعي المستمر لتطوير الأداء وفق أحدث التقنيات المعمول بها، لتعزيز مفهوم التحول الرقمي وتوطين التقينة، الذي يواكب توجه المملكة لاستخدام الذكاء الصناعي.
وأشارت "مطارات الرياض"إلى أن هذه التقنية سوف تحدث نقلة نوعية في تحقيق التباعد الاجتماعي، حيث بدأ تطبيق النظام تدريجياً ابتداءً من الصالة الداخلية (5) بعد استئناف الرحلات فيها، كما أنها تتيح تجربة سفر آمنة ومريحة لجميع مسافري ومرتادي المطار؛ عبر التطبيق الفعلي للإجراءات الوقائية الاحترازية، وذلك بتسخير التقنيات الحديثة المثلى كتقنية مراقبة التباعد الاجتماعي، وتقنية تتبع المسافات (BI - AI-driven contagion model)، بتفعيل أحدث ممارسات الذكاء الصناعي، وذكاء الأعمال، التي تعمل على تحديد المناطق التي يزدحم فيها المسافرون، وإرسال التنبيهات الفورية للفرق التشغيلية في شركة مطارات الرياض، التي من خلالها تتمكن الفرق التشغيلية من مراقبة التباعد الاجتماعي وتتبع المسافات بين المسافرين وتحركاتهم داخل الصالة؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة والمباشرة في هذه المناطق.
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