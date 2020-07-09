إيداع 1.7 مليار ريال لمستفيدي دفعة يوليو من حساب المواطن

وأشار المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني، إلى أنه بإمكان من لم يستوف شرط الأهلية من الأفراد المستقلين الاعتراض خلال مدة 90 يوما لإثبات استقلاليتهم، وذلك برفع أحد الإثباتات التالية (عقد موحد من شبكة إيجار - صك ملكية السكن - مشهد إثبات سكن جامعي أو أحد المعاهد أو الكليات العسكرية) على أن يكون المستند باسمه، وذلك كشرط أساسي لضمان الأهلية.
وأبان أن لكل فرد مستقل غير مؤهل ولديه ما يثبت استقلاليته برفع إحدى تلك المستندات على بوابة البرنامج عبر زيارة الرابط: ca.gov.sa، فيما أتاح البرنامج إمكانية استفادة المستقلين غير المؤهلين ممن لم يثبتوا استقلاليتهم بالانضمام للبرنامج بإضافتهم كتابعين لرب الأسرة إذا كان مستفيدا رئيسا من البرنامج، ويقصد برنامج حساب المواطن بالفرد المستقل (الفرد غير المتزوج "ذكر أو أنثى" ويشمل "الأعزب والأرمل والمطلق" وليس لديه تابعون أو معالون، ويشترط إثبات استقلالية المسكن إذا كان عمره 18 سنة فما فوق).
وبين أن 78% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 930 ريالا، فيما بلغ عدد أرباب الأسر 2.1 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 95%، بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.4 ملايين مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 107 آلاف مستفيد، مشكلين 5% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.
وأشار المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن إلى أن نسبة أرباب الأسر بلغت 92% أما ربَات الأسر فقد بلغت نسبتهن 8%، بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 30%، وشكل الذكـور المستقلون 70%، موضحا أن 86% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل، فيما حصل 14% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.
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