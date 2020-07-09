جامعة الإمام عبدالرحمن تعلن آلية القبول التنافسي بالنسبة الموزونة

أعلنت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل ممثلة بعمادة القبول والتسجيل عن آلية القبول التنافسي بالنسبة الموزونة لتغطية المقاعد الشاغرة وفق المعادلة التالية لتكون، 40% من معدل الثانوية، 50% من درجة اختبار القدرات، 10% من درجة اختبار التحصيلي لجميع التخصصات لخريجي الثانوية العامة من الطلاب والطالبات والتخصصات العلمية والأدبية.

وأوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور عبدالله آل مريح أن الجامعة ستبدأ في استقبال طلبات التقديم على القبول إلكترونيا، الإثنين 22 ذي القعدة المقبل، عبر بوابة القبول والتي من خلالها يستطيع الطالب تحديد 6 رغبات من المسارات والبرامج المتاحة له، ويمكنه ترتيبها حسب الأولوية، بحيث تكون الرغبة الأولى هي الأعلى في الأولوية ثم يتدرج في الرغبات التالية، ويمكن للطالب الاقتصار على عدد أقل من الرغبات حسب اختياره حتى ولو كانت رغبة واحدة فقط، مع العلم أنه كلما زاد عدد الرغبات زادت الفرصة في الحصول على قبول في الجامعة.

وأكد آل مريح أنه يمكن للمتقدم تعديل رغباته خلال فترة التقديم فقط وعند انتهاء هذه الفترة سيتم عمل الفرز آليا من خلال النظام مبنيا على النسب الموزونة والرغبات، بحيث يحصل الطالب على أعلى رغبة يمكن أن تحققها له نسبته الموزونة، وفي ضوء المقاعد المتاحة.