توقيع عقدي التوريد والتشغيل لنسك الأضاحي خلال موسم الحج

وقع مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي "أضاحي" عقد توريد الأغنام للهدي والأضاحي والصدقات والفدو مع شركة آفاق للأغذية، وعقد التشغيل الذي ستتولى شركة منار المشاعر المحدودة بموجبه عمليات الذبح والتجهيز وكافة الأعمال التشغيلية لموسم حج هذا العام.

ونص عقد التوريد على التزام المورد بشروط وضوابط توريد الأغنام من النواحي الشرعية والصحية، وتكون من السلالة الرومانية التي تعد من أجود السلالات العالمية، بحيث لا يزيد عمر الأغنام على 3 سنوات، وسلامتها بيطرياً ومطابقتها شرعياً، حيث لا يقل العمر عن 6 أشهر للضأن، وعام للماعز، واستيرادها من الدول المحددة والمصرح بها والتي أقرتها وزارة البيئة والمياه والزراعة عبر منصتها الإلكترونية "أنعام" وتأمين العمالة اللازمة لنقل وتوصيل الذبائح بشكل منتظم لنقاط الذبح.

وسيتم تنفيذ النسك خلال الوقت الشرعي ابتداء من بعد صلاة عيد الأضحى المبارك ويستمر حتى غروب شمس الثالث عشر من ذي الحجة، ثالث أيام التشريق.

وتتم عمليات التشغيل وسط إجراءات مشددة وفق الشروط الشرعية والاشتراطات الصحية، حيث تخضع جميع الذبائح للفحص البيطري قبل وبعد الذبح والتغليف الأمن والصحي للحوم. ويخضع جميع العاملين في المشروع إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية المشددة أثناء تأدية النسك خلال موسم الحج. يذكر أن الأضاحي لهذا العام سيتم تنفيذها في مسلخ العكيشية النموذجي في العاصمة المقدسة.