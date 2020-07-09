عاجل-الضمان الصحي يعتمد أول 3 شركات لإدارة دورة الايرادات RCM

اعتمد مجلس الضمان الصحي التعاوني أول 3 شركات متخصصة بالعمل في إدارة دورة الايرادات (RCM), لتستهل بذلك نشاطها في مجال تنظيم الدورات المستندية لمقدمي الخدمات الصحية وتقديم خدمات الترميز الطبي وتنمية الإيرادات والخدمات التقنية والمالية والاستشارية، ووصف الأمين العام للمجلس الدكتور شبّاب بن سعد الغامدي الخطوة بأنها تمثل تقدماً كبيراً ضمن صناعة سوق التأمين الصحي من شأنه أن يحقق أهدافاً مهمةً على رأسها:

- رفع مستوى جودة المطالبات

- خفض التكاليف

- زيادة الإيرادات لمقدمي الخدمة

- تقليل المنازعات المالية بين شركات التأمين ومقدمي الخدمة

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- الحد من المطالبات المفروضة

وأكد الدكتور الغامدي أن النشاط يحقق الغاية الأسمى التي يسعى إليها المجلس حثيثاً وهي رضى المؤمن له، إذ يسهم في تنظيم إجراءات عمل مقدم الخدمة واستقراره المالي والتأكد من مطابقة الفواتير الطبية وضمان معرفة رموز (ICD10) وتحسين وتبسيط الإجراءات التشغيلية، لافتاً إلى أن جميع ذلك يقع في القلب من رسالة المجلس ومساعيه نحو تعزيز صحة المستفيدين من خلال بيئة تنظيمية تركز على الوقاية وتمكن أصحاب العلاقة وتحقق الشفافية والعدالة والجودة والكفاءة​. ونوّه الغامدي بالتعاون المشترك والجهود التكاملية مع الهيئة العامة للإحصاء ووزارة الاستثمار ووزارة التجارة، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث تمت إضافة نشاط "إدارة دورة الإيرادات RCM" ضمن الأنشطة المدرجة في التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية "Get ISIC Activities"، وفي برنامج التعاملات الإلكترونية يسّر.

ويتركز نشاط إدارة دورة الإيرادات (RCM) في القيام بمهام التأكّد من هويّة المريض واستحاقه للخدمة وتحويل الخدمات الطبية لرسوم قابلة لفوترة مع العمل على معالجة الموافقات والمطالبات المرفوضة ومعرفة مصر المشكلات والعمل على حلها، وكان المجلس قد أعلن في وقت سابق عن اعتماده لنشاط "إدارة دورة الإيرادات RCM"، ودعا جميع الشركات التي تمتلك التأهيل المطلوب للتقدم بطلب اعتماد لممارسة النشاط من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للمجلس : أو بالاتصال على مركز خدمة العملاء: 920001177 أو عبر منصات التواصل الإجتماعي: "تويتر، فيس بوك، لنكد إن" على الصفحات الرسمية: cchiksa وعبر تطبيق المجلس للهواتف الذكية، يذكر أن عملية ترخيص النشاط تبدأ بإصدار السجل التجاري من وزارة التجارة بمسمى "إدارة دورة الإيرادات" والتسجيل بوزارة الموارد البشرية مع إصدار شهادة الزكاة ورخصة البلدية وترخيص الترميز الطبي الاسترالي (ICD10 - AM) ليتم من ثمَّ الاعتماد من قبل مجلس الضمان.