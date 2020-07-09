السعودية | “مؤسسة النقد” تطلب العموم والمهتمين إبداء مرئياتهم حول مسودة “ضوابط اعتماد المنتجات التأمينية”

المناطق - واس

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، طرحَ مشروع (مسودة) “ضوابط اعتماد المنتجات التأمينية”، داعيةً في هذا الصدد العموم والمُهتمين – تعزيزاً لمبدأ الشفافية والمشاركة – إلى إبداء ملاحظاتهم ومرئياتهم على المشروع.

وبيّنت مؤسسة النقد، أن هذه الضوابط تهدف إلى وضع الإجراءات التنظيمية والمتطلبات اللازمة قبل تسويق أو بيع المنتجات التأمينية من قِبل الشركات على عملائها، وتحديد فئات المنتجات التأمينية التي تتطلب إمّا موافقة المؤسسة المسبقة أو إشعارها قبل تسويقها أو بيعها، إضافةً إلى تعزيز كفاءة إدارة المخاطر المتعلقة بتقديم المنتجات التأمينية.

ودعت مؤسسة النقد العربي السعودي العموم والمختصين والمهتمين حيال مشروع مسودة ضوابط اعتماد المنتجات التأمينية إلى إبداء مرئياتهم وملاحظاتهم خلال (30) يوماً، بدءاً من تاريخ 18 / 11 / 1441هـ الموافق 9 / 7 / 2020م، عبر البريد الإلكتروني ([email protected])، علماً أنَّ جميع المرئيات والملاحظات ستكون محل الدراسة؛ لغرض اعتماد الصيغة النهائية لهذه الضوابط. ويمكن الاطّلاع عليها من خلال الرابط : http://www.sama.gov.sa/ar-sa/Laws/Pages/InsurancePublicConsultation.aspx .