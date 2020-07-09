شكرا لقرائتكم خبر عن العواد : بذل مزيد من الجهد لمواجهة جرائم الاتجار بالأشخاص والان نبدء بالتفاصيل

شدد رئيس هيئة حقوق الإنسان د. عواد بن صالح العواد ،خلال ترؤسه اجتماع لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، على أهمية بذل مزيد من الجهد لمواجهة جرائم الاتجار بالأشخاص. ونوه بالتقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية عن الاتجار بالأشحاص لعام 2020 ، وما صدر عنه من رفع تصنيف المملكة من الثالث إلى المستوى الثاني "تحت المراقية".

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