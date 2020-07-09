شكرا لقرائتكم خبر عن المالديف تتسلم 50 طنًا من التمور هدية المملكة والان نبدء بالتفاصيل

سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية , 50 طنًا من التمور هدية المملكة لجمهورية المالديف الشقيقة.

وسلم المساعدات لحكومة المالديف - نيابة عن المركز - القائم بالأعمال بسفارة خادم الحرمين الشريفين بالمالديف سيف القحطاني, بحضور وزير الشؤون الإسلامية بجمهورية المالديف الدكتور أحمد زاهر علي، الذي بدوره قدم الشكر الجزيل لحكومة خادم الحرمين الشريفين على هذه الهدية، مشيرًا إلى أن ذلك يعكس عمق الروابط التي تجمع بين البلدين ويدعم مسار العلاقات الثنائية المتميزة.

وقال: "إن المملكة رغم ما أحدثته جائحة كورونا في العالم من معاناة كبيرة على المستويات كافة فإنها لم تنس تقديم العون للمتضررين من انتشار الفيروس.

وتأتي هذه الهدية ضمن البرامج التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين لعدد من الدول الشقيقة والصديقة، ولتصل للأسر الأكثر احتياجًا في مناطق مختلفة من العالم.