شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو .. حريق ضخم في سكراب النابية والان نبدء بالتفاصيل

هرعت فرق الدفاع المدني وسيارات الاسعاف اليوم بعد إندلاع حريق ضخم في محلات الخردة والسكراب بمركز النابية . وكان الحريق بدأ يتنقل من موقع لٱخر ، فيما باشرت فرق الدفاع المدني عملها.

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