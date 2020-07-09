شكرا لقرائتكم خبر عن تطهير وتعقيم 1157 موقعاً بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

نفذت أمانة المنطقة الشرقية أعمال تطهير وتعقيم وغسل لـ 1157 موقعاً ، باستخدام 172471 لتراً من كمية المعقمات والمطهرات، بمشاركة 485 فرداً ضمن الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي.

كما رفعت 7607 أطنان من النفايات، وأزالت 4421 متراً مكعباً من الأنقاض والمخلفات، مؤكدةً استمرار الجولات الرقابية وأعمال التطهير والتعقيم، حفاظاً على السلامة العامة.

ودعت الأمانة المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى فيما يخص الخدمات البلدية من خلال التواصل مع مركز البلاغات 940، أو قنوات الأمانة الاجتماعية الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.