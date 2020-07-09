2441 جولة تفتيشية تضبط 441 مخالفة بمكة 

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نفذ فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بمنطقة مكة المكرمة ممثلاً بإدارة التفتيش جولات تفتيشية على المنشآت التجارية بالمنطقة للتأكد من التحقق من التزام المحلات بقرارات التوطين وتطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات التي أصدرتها الوزارة لمزاولة الأعمال . وتم خلال الجولات الرقابية التي شملت منطقة مكة المكرمة والمحافظات التابعة لها ضبط 441 مخالفة من خلال 2441 جولة رقابية .

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