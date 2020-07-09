شكرا لقرائتكم خبر عن 1063 جولة رقابية ترصد 62 مخالفة بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل
وتابعت الأمانة خلال جولاتها تطبيق كافة الإشتراطات الصحية والبلدية والبروتوكولات الخاصة بالتدابير والإحترازت في الأسواق المركزية التجارية، لتصحيح الممارسات الخاطئة لدى المنشئآت المخالفة من أجل بيئة صحية وآمنة .
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