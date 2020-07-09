شكرا لقرائتكم خبر عن 1063 جولة رقابية ترصد 62 مخالفة بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

رصدت أمانة المنطقة الشرقية خلال جوالاتها التفتيشية يوم أمس 101 مخالفة لعدم التقيد بالتدابير الصحية لمكافحة انتشار فيروس كورونا ( كوفيد- 19 ) في الأسواق والمراكز التجارية، وكذلك رصد 60 مخالفة تكدس في الأسواق المركزية، إضافةً إلى مخالفتين تتعلق بتكدس في سكن العمالة، وذلك خلال تنفيذ 1063 رقابية صحية قامت بها الفرق الرقابية بالأمانة، وجولتين مشتركة مع عدد من الجهات ذات الإختصاص . وتابعت الأمانة خلال جولاتها تطبيق كافة الإشتراطات الصحية والبلدية والبروتوكولات الخاصة بالتدابير والإحترازت في الأسواق المركزية التجارية، لتصحيح الممارسات الخاطئة لدى المنشئآت المخالفة من أجل بيئة صحية وآمنة .

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