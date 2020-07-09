السعودية .. يمكن رؤيتها بالعين المجردة..ظاهرة فلكية تزين سماء السعودية غداً

شكرا لقرائتكم خبر عن يمكن رؤيتها بالعين المجردة..ظاهرة فلكية تزين سماء السعودية غداً والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف المهندس ماجد أبو زاهرة، رئيس الجمعية الفلكية بجدة، إنه من المتوقع أن تشهد سماء السعودية غدا ظاهرة نادرة.

وتنبأ أبو زهرة، أن ‏يصل كوكب الزهرة (رمز الجمال) سيصل صبيحة يوم غد الجمعة (10 ‏يوليو)، إلى ذروة لمعانه في ما يسمى “أعظم قدر ‏من الإضاءة”، بحسب موقع “عاجل” السعودي.

وأضاف رئيس الجمعية الفلكية، “الكوكب سيكون ألمع 30 مرة من نجم الشعرى ‏ويرصد بسهولة باتجاه الأفق الشرقي بالعين المجردة قبل شروق ‏الشمس”.

وتابع: “سيبدو للعين المجردة كقطعة من الألماس براقة معلقة ‏بقبة السماء وعند رؤيته من خلال التليسكوب سيبدو قرصه كهلال”‎.

واستطرد أبو زاهرة، أن “أقصى لمعان للزهرة يأتي بعد 36 يوما ‏من وصوله إلى الاقتران السفلي في الثالث من يونيو الماضي ‏وقبل 36 يوما من وصوله إلى استطالته العظمى الغربية ‏الصباحية‎”.

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وأشار رئيس الجمعية الفلكية، إلى أن “كوكب الزهرة يكون في قمة لمعانه عندما يكون قرصه مضاء بنسبة 25 % فقط بضوء الشمس وليس ‏مضاء بالكامل، والسبب أن الكوكب يكون أقرب إلى الأرض في ‏ذلك الوقت‎”.

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