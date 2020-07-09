السعودية .. يمكن رؤيتها بالعين المجردة..ظاهرة فلكية تزين سماء السعودية غداً

شكرا لقرائتكم خبر عن يمكن رؤيتها بالعين المجردة..ظاهرة فلكية تزين سماء السعودية غداً والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - كشف المهندس ماجد أبو زاهرة، رئيس الجمعية الفلكية بجدة، إنه من المتوقع أن تشهد سماء السعودية غدا ظاهرة نادرة.
وتنبأ أبو زهرة، أن يصل كوكب الزهرة (رمز الجمال) سيصل صبيحة يوم غد الجمعة (10 يوليو)، إلى ذروة لمعانه في ما يسمى “أعظم قدر من الإضاءة”، بحسب موقع “عاجل” السعودي.
وأضاف رئيس الجمعية الفلكية، “الكوكب سيكون ألمع 30 مرة من نجم الشعرى ويرصد بسهولة باتجاه الأفق الشرقي بالعين المجردة قبل شروق الشمس”.
وتابع: “سيبدو للعين المجردة كقطعة من الألماس براقة معلقة بقبة السماء وعند رؤيته من خلال التليسكوب سيبدو قرصه كهلال”.
واستطرد أبو زاهرة، أن “أقصى لمعان للزهرة يأتي بعد 36 يوما من وصوله إلى الاقتران السفلي في الثالث من يونيو الماضي وقبل 36 يوما من وصوله إلى استطالته العظمى الغربية الصباحية”.
وأشار رئيس الجمعية الفلكية، إلى أن “كوكب الزهرة يكون في قمة لمعانه عندما يكون قرصه مضاء بنسبة 25 % فقط بضوء الشمس وليس مضاء بالكامل، والسبب أن الكوكب يكون أقرب إلى الأرض في ذلك الوقت”.