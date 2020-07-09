السعودية .. السعودية تحذر من جهاز قياس الحرارة عن بعد

شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تحذر من جهاز قياس الحرارة عن بعد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية من جهاز قياس الحرارة عن بعد “إي إم9001-” الذي تنتجه شركة شينغين الصينية، بسبب قراءات غير دقيقة لدرجات حرارة الجسم.

وأعلنت الهيئة في بيان مساء الأربعاء، أن الجهاز يتضمن خللاً في هذا الطراز، الذي لم يحصل على إذن تسويق من الهيئة العامة للغذاء والدواء في السعودية.

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وأشارت إلى أنها “اتخذت إجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية لمتابعة سحب الجهاز من الأسواق ومنع تداوله، واتخاذ الإجراءات ‏النظامية ضد المخالفين“.

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