شكرا لمتابعة خبر عن "المرور" توضح حقيقة مضاعفة الغرامات على المخالفات اذا لم يتم سدادها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت الإدارة العامة للمرور بعض المعلومات المتعلقة بشأن المخالفات، وذلك ردًا على استفسار طرحه أحد متابعيها على حسابها الرسمي بموقع تويتر.

وكان المتابع قد تساءل عما اذا كان يتم مضاعفة الغرامات على المخالفات اذا لم يتم سدادها.

وأجابت الإدارة بإنه يتم تسجيل المخالفات بحدها الأدنى، كما يجوز أن تسجل بحدها الأعلى، في حالة ظروف مشددة بقرار من قِبل لجنة أو لجان تشكل من قِبل الوزير، مضيفة أن اللائحة تحدد الظروف المشددة وإجراءات عمل اللجنة.