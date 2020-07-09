شكرا لمتابعة خبر عن حالة لا يجوز فيها الإمتناع عن الصلاة بالمسجد بحجة كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضح الشيخ سعد الخثلان، الأستاذ بكلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الحالة التى لا يجوز فيها الإمتناع عن الصلاة بالمسجد بحجة الخوف من عدوى كورونا .
وذكر أنه من غير المقبول أن يمتنع المسلم عن صلاة المسجد بحجة كورونا، في حين أنه يقوم بالخروج من منزله لقضاء شؤون حياته في الأسواق والأماكن الأخرى.
وأضاف أن كبار السن والمرضى ومن لديهم مناعة ضعيفة يجوز لهم الصلاة في البيت دون الحاجة للذهاب إلى المسجد.
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