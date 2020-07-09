شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. "الخثلان" يوضح الصدقة الأكثر أجراً.. "للإنسان أم للحيوان" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أكد الشيخ الدكتور سعد الخثلان الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام ان الصدقة على الإنسان أكثر أجراً وأعظم مثوبة من الصدقة على الحيوان . أكد الشيخ الدكتور سعد الخثلان الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام ان الصدقة على الإنسان أكثر أجراً وأعظم مثوبة من الصدقة على الحيوان . واستدل على ذلك بقوله تعالي : "هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا " فالذلك فإن الصدقة على الإنسان لآية الكريمة تدل على أن الله تعالى سخر الحيوان للإنسان وخلقه لمصلحته وكذلك سخر له سائر المخلوقات الأخرى ، لذلك فالصدقة على الإنسان أعظم أجراً .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. "الخثلان" يوضح الصدقة الأكثر أجراً.. "للإنسان أم للحيوان" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.