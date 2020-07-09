شكرا لمتابعة خبر عن "الجوازات" توضح موقف حركة السفر عبر المنافذ البرية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أوضحت المديرية العامة للجوازات اليوم الخميس ان حركة السفر عبر المنافذ البرية لا زالت معلقة عدا الحركة التجارية والشحن . أوضحت المديرية العامة للجوازات اليوم الخميس ان حركة السفر عبر المنافذ البرية لا زالت معلقة عدا الحركة التجارية والشحن . وأبانت انه يُسمح بمرور الحالات الإنسانية والإستثنائية ، وانه سيتم الإعلان عن أي مستجدات عبر القنوات الرسمية . جاء ذلك رداً على مواطن تساءل حول امكانية السفر عبر منفذ "الوديعة" البري في الوقت الحالي .

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