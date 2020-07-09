شكرا لمتابعة خبر عن "حساب المواطن" يوضح الإجراء اللازم أمام غير المستوفين لشروط الأهلية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد برنامج حساب المواطن اليوم الخميس انه يمكن غير المستوفين لشروط الأهلية من الأفراد المستقلين التقدم بالإعتراض خلال 90 يوم لإثبات إستقلاليتهم .

وقال المتحدث باسم البرنامج انه يمكن لأي فرد مستقل ولديه ما يثبت ذلك التقدم بأحد المستندات التالية على بوابة البرنامج : :

1-عقد موحد من شبكة إيجار .

2- أو صك ملكية السكن .

Advertisements

3- او مشهد إثبات سكن جامعي أو أحد المعاهد أو الكليات العسكرية على ان يكون المستند بإسمه .

ويمكن إستفادة المستقلين ممن لم يثبتوا استقلاليتهم " كتابعين لرب الأسرة " المستفيد الرئيس للبرنامج " .

وبين حساب المواطن ان المستقل الذي يتاح له التقدم كتابع ان لم يثبت استقلاله هو الفرد غير المتزوج (ذكر أو أنثى)، ويشمل (الأعزب، الأرمل والمطلق) وليس لديه تابعون أو معالون، ويشترط إثبات استقلالية المسكن إذا كان عمره 18 سنة فما فوق .

وكان برنامج حسابالمواطن قد اعلن تفاصيل الدفعة الـ 32 لشهر يوليو والتي تم إيداعها في حسابات المستفيدين اليوم .

إقرأ أيضاً :