صورة نادرة تكشف طبيعة المنازل بالرياض في الخمسينات

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشفت صورة نادرة عن طبيعة المنازل في الرياض قديماً وتحديداً عام 1370 هـ " 1950 م " . كشفت صورة نادرة عن طبيعة المنازل في الرياض قديماً وتحديداً عام 1370 هـ " 1950 م " . وأظهرت الصورة التي نشرتها دارة الملك عبد العزيز المنازل الطينية المكونة من طابقين في الرياض . ورغم بساطة المباني إلا انها تميزت بشكل معماري موحد خاصةً على الأسطح التي كانت على شكل رؤوس مدببة ما عكس الطابع التراثي في تلك الحقبة قبل التطور الهائل في الرياض بعد ذلك .

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