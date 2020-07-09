بالفيديو.. مواطنان يحولان مزرعة العائلة المهملة إلى مشروع سياحي ناجح بعسير

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الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى):في تجربة مثيرة للإهتمام ، نجح مواطنان في تحويل مزرعة مهملة في عائلتهما لمشروع سياحي كبير بمنطقة عسير يجذب العديد من الزوار .
وكشف الشابان محمد بن رافدان ومحمد المازني خلال لقائهما ببرنامج الراصد على قناة الإخبارية ، انهما قاما بإنشاء كافيه عام 1439 هـ وشهد اقبال كبير فتشجعا على إنشاء اكثر من مقهى ومطعم على مساحة المزرعة التي تبلغ 14 الف متر .
وأضافا ان رؤية المملكة 2030 شجعتهما على الفكرة نظراً لدعم السياحة والقطاع الخاص والمستقبل السياحي الباهر في المملكة لدرجة انهما جذبا الزوار بدون إعلانات .
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