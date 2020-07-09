شكرا لمتابعة خبر عن النيابة العامة تتوعد أصحاب الشيكات بدون رصيد بالسجن والغرامة الفادحة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حذرت النيابة العامة من كتابة الشيكات بدون رصيد مؤكدة انها جريمة جنائية تستوجب العقوبة .

وأكدت النيابة العامة ان عدم وجود رصيد كافي للمبلغ المكتوب او كتابته بشكل يمنع صرفه يعرض صاحب الشيك لعقوبة تصل إلى ثلاث سنوات سجن و50 الف ريال غرامة او إحدى هاتين العقوبتين .

ونبهت ان الشيك يعتبر أداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات ويسري علىه الحماية الجنائية .