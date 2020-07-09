شكرا لمتابعة خبر عن إغلاق هايبر ماركت شهير بجدة بعد بلاغ مواطنة عن حالة كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):أعلنت أمانة محافظة جدة إغلاق هايبر ماركت شهير بحي الرويس شارع فلسطين بعد التأكد من إصابة أحد العاملين بكورونا وعدم التقيد بالإجراءات الإحترازية .
جاء ذلك بعد تقدم مواطنة ببلاغ أكدت خلاله انها سمعت إصابة احد العاملين أثناء تسوقها من الهايبر ، ليتم مباشرة البلاغ من مراقبي البلدية والتأكد من الإصابة .
ونبهت امانة جدة على أهمية تعاون المواطنين والمقيمين في الإبلاغ عن اي مخالفات عبر مركز الإتصال (940).
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