شكرا لمتابعة خبر عن إغلاق هايبر ماركت شهير بجدة بعد بلاغ مواطنة عن حالة كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

أعلنت أمانة محافظة جدة إغلاق هايبر ماركت شهير بحي الرويس شارع فلسطين بعد التأكد من إصابة أحد العاملين بكورونا وعدم التقيد بالإجراءات الإحترازية .

جاء ذلك بعد تقدم مواطنة ببلاغ أكدت خلاله انها سمعت إصابة احد العاملين أثناء تسوقها من الهايبر ، ليتم مباشرة البلاغ من مراقبي البلدية والتأكد من الإصابة .

ونبهت امانة جدة على أهمية تعاون المواطنين والمقيمين في الإبلاغ عن اي مخالفات عبر مركز الإتصال (940).