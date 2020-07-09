شكرا لمتابعة خبر عن إستعدادات مكثفة لدى المشاعر المقدسة لاستقبال ضيوف بيت الله الحرام والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):إكتملت في المشاعر المقدسة ترتيب وصيانة الطرق والمخيمات، استعدادا لإستقبال ضيوف بيت الله الحرام من المواطنين والمقيمين، وذلك بالرغم من أن جائحة كورونا تسببت في تقليل الأعداد والتي ستكون رمزية، بنسبة 70% مقيمين و 30% من المواطنين مع تواجد عدد من الجهات الحكومية والخدمية لتجهيز مواقعها.
وأوضحت تقارير أنه تم تهيئة كافة الممرات والطرق المؤدية إلى الجمرات ومزدلفة وعرفات لاستقبال الحجاج، إذ وضعت الجهات المعنية أنجح خطط الخدمة والاستعداد لإقامة نقاط الفرز والتفتيش على مداخل العاصمة المقدسة لمنع دخول غير حملة التصاريح اعتبارا من الثامن والعشرين من ذي القعدة.
وتابعت التقارير أنه تم تخصيص فرق بيطرية بالمنافذ للتأكد من سلامة المواشي قبل موسم الحج. وفي المدينة المنورة أنهت وزارة المالية جزءا كبيرا من الأعمال النهائية للساحات الغربية من المسجد النبوي الشريف وينتظر أن يتم تسليمها خلال الفترة القادمة. وطبقا للمعلومات التي حصلت عليها «عكاظ»، فإن نسبة الإنجاز في مشروع تهيئة وتبليط الساحات بلغت أكثر من 90% على مساحة تقدر بنحو 95.000م2.
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