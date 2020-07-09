شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. أمانة عسير تسحب 1779 مركبة تالفة بأبها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد بن طحيطح (صدى):

تواصل أمانة منطقة عسير جهودها في إزالة السيارات التالفة والمهملة المشوهة للمظهر العام، وذلك ضمن محاور مبادرة معالجة التشوه البصري.

وأوضح مدير ادارة النظافة والاصحاح البيئي بالأمانة محمد سبران بأنه قد تم سحب نحو 1779 مركبة تالفة بمدينة ابها خلال الاسبوعين الماضيين.

فيما قامت الأمانة بالتحفظ على تلك المركبات تمهيدا لتطبيق الغرامات المقررة بحق المخالفين.

منبها بأن الحملة تهدف إلى القضاء على كافة مسببات التشوه البصري وذلك لتعزيز السلوك الحضاري، والمشاركة المجتمعية بأهمية المحافظة على البيئة، وحماية المرافق العامة، ومعالجة التشوه البصري بكافة اشكاله.

مؤكدا بأن جل تلك الاعمال تلقى اهتمام ومتابعة من امين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي وبتوجيه من قبل صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، حرصا منهم لزيادة الجهود و تكثيف الحملات لرفع السيارات والمعدات التالفة، التي تعتبر أحد أهم عناصر التشوّه البصري بمدينة أبها.

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