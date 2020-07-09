شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني: أجواء شديدة الحرارة على الشرقية وأمطار بهذه المناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات، عبدالعزيز الحصيني، اليوم الخميس، أجواء من حارة إلى شديدة الحرارة على الشرقية بالدرجة الأولى، والوسطى ثانياً وحارة على باقي المناطق.
كما توقع الحصيني، أجواء معتدلة تميل للحرارة على مرتفعات الغربية والجنوبية، وأمطار متفاوتة، على مرتفعات جازان، واليمن، وعمان.
وأوضح أن أقل درجة حرارة في أبها 17 درجة، وأعلى جازان 33 درجة، والرياض 30 درجة، ومكة29، والمدينة المنورة 28 درجة مئوية.
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