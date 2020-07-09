شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. 130 ألف مستهدف في مخيم تعليم عسير الكشفي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد بن طحيطح (صدى):

افتتح مدير عام التعليم في منطقة عسير سعد الجوني ، مساء أمس، فعاليات المخيم الكشفي التطوعي ضمن برامج "حُسن الوفادة" الثاني تحت شعار "تنزه بحذر" ، وذلك في متنزه وممشى الروضة بأبها ، و يستمر إلى الرابع والعشرين من الشهر الجاري .

وأوضح رئيس النشاط الكشفي بتعليم المنطقة محمد الهزازي ، أن المخيم يستهدف قرابة 130 ألف زائر من أهالي وزوار المنطقة ، ويشرف عليه 45 قائدًا وقائدة كشفية على مدار ثمانية أيام، و يحتوي على العديد من الأنشطة الكشفية والتوعوية والترفيهية .

وأضاف الهزازي : أن الفعاليات اليومية تبدأ من الساعة الخامسة مساء وحتى الساعة الثامنة مساء ،و يتخللها العديد من الفعاليات أبرزها العمل التطوعي والفنون الكشفية ،وصيفنا ترفيه والإعلام ووسائل التواصل ،وقصائد شعرية والرسام الصغير، إلى جانب العروض المرئية والشعرية وغيرها من الفعاليات الموجهة للزوار والمصطافين والأهالي.

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