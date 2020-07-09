وزارة العدل تعلن 8 خطوات للمشاركة في «المزاد الإلكتروني»

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أعلنت وزارة العدل، خطوات المشاركة في المزاد الإلكتروني، دون الحاجة إلى زيارة المقرات العدلية؛ وذلك عبر موقع «المزاد الإلكتروني». وأوضح الحساب الرسمي لوزارة العدل عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» خطوات المشاركة في المزاد الإلكتروني، التي جاءت كالآتي: - التوجه إلى موقع المزاد الإلكتروني. - التسجيل في الموقع. - الدخول على الصفحة الرئيسية. - التوجه إلى إدارة المحفظة. - المزادات الجارية. Advertisements - اختيار المزاد. - الاشتراك في المزاد. - إضافة المزايدة. للدخول على موقع مزاد الإلكتروني، اضغط هنا. اقرأ أيضًا: تعرف على خدمة نظام الموثق من وزارة العدل وزارة العدل تُعلن مدة الحد الأقصى للفصل في القضايا التجارية

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